Aitame oma vanaemadel ja vanaisadel digimaailmas hakkama saada!

Samas ei tähenda see, et eakamad inimesed ei taha või ei suuda uusi (digi)oskusi omandada. Telia on osalenud varasemalt erinevatel seenioridele suunatud sündmustel ja festivalidel, kus osalejad on saanud tutvust teha nii uute seadmete kui erinevate digilahendustega. Just seetõttu julgeme ka ümber lükata väited, nagu ei läheks eakamatele inimestele tehnoloogilised uuendused korda. Vastupidi – kui anda inimestele võimalus astuda ligi ja teha tutvust mõne uue ja ägeda asjaga, siis üldjuhul seda ka tehakse.

Seda kinnitavad ka erinevad olukorrad meie igapäevaelust. Nii palju on toredaid näiteid sellest, kuidas vanavanemad oma lapselastega näiteks videokõne vahendusel rõõmsalt ühenduses on. Samuti on väga südantsoojendav näha, kuidas mõni algkooliõpilane õpetab oma vaaremale või vaarisale, kuidas nutitelefoni puutetundlikku ekraani kasutada või kuidas mõne äpiga üksteisest naljakaid pilte teha.

Lisaks on paljud seeniorid ütlemata tänulikud selle eest, kui nad on õppinud kasutama Mobiil-ID lahendusega pangatoiminguid kinnitama või kui neile näidata, kuidas saab nutitelefoniga näiteks metsa seenele minnes navigeerida, et vältida eksimist.

Need kõik on üsna väikesed ja lihtsad igapäevaselt kasutatavad digilahendused, mis tegelikult muudavad seenioride elu palju värvikamaks ning panevad neil silmad särama. Meie ehk noorem põlvkond peame lihtsalt seda tähele panema ja aitama oma vanaemadel ja vanaisadel selle uue ja põneva maailmaga tutvuda.

Mida tähendab digipädevus?

Paljud inimesed on ilmselt tähele pannud, et viimastel aastatel on hakatud päris palju rääkima sellistel teemadel nagu digipädevus, digiharidus, digihügieen ja digitaalne kaasamine.

Vähem on selgitatud seda, mida see digipädevus siis õigupoolest tähendab. Kas digipädevus tähendab seda, et ma oskan vastata telefonikõnele nutitelefonis? Või oskust lugeda Facebook’i uudiseid? Või hoopis oskust mõni äpp ise valmis arendada?