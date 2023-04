Pensionärid nõuavad: loome igasse omavalitsusse eakate nõukogud!

Soomes on miinimumpension 1200 eurot ja meil on keskmine pension 704 eurot. Rahvapension on Eestis 336,39 eurot neile, kel pensioniikka jõudes pole vajalikku pensionistaaži ette näidata. Nii et selge see, et elatustaseme poolest me üle lahe eakaaslastele järele ei jõua. Küll aga oskavad Eestimaa eakad sama väärikalt ja nõudlikult oma õiguste eest seista nagu soomlased.