Hooldekodureform jookseb ajaga võidu: suur osa KOVe leiab, et riigi rahast kuidagi ei piisa

Nüüd, kui hooldereform on peagi jõustumas, on hakanud inimesed hooldekodukoha vastu rohkem huvi tundma.

Praegu, mil reformi jõustumiseni on jäänud vähem kui kaks kuud, tegelevad omavalitsused peamiselt abivajajate kaardistamise ja hindamisega. Abivajaduse hindamine on aeganõudev, sest see käib rahvastikuregistri järgi.