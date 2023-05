Ühe lamba pügamine on endiselt mitu korda kallim kui kilo villa

Oma karjale otsivad praegu pügajaid paljud, sest kevadhooaeg on käes ja Reinoldi sõnul on tööd rohkem, kui jõuab ära teha. Sotsiaalmeedia on üks, tihti kiireim viis lambad ja pügaja kokku viia. Staažikamatel kasvatajatel tekib niitjatega pikem suhe ja enamasti on nende pügamissoovid tegijate kalendrisse ammu kirja pandud.