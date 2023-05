Kõmri lodjapuu üllatab õitega juba varakevadel

Tegelikult on see mul teine katsetus kõmri lodjapuuga (Viburnum x bodnantense). Ligi 15 aasta eest sai ostetud sort ‘Dawn’. See läks juba sügisel õitsema, lõhnates tugevasti nagu hüatsint või midagi taolist. Paraku ei meeldinud talle kasvukoht. Küllap oli viga pinnases, mis oli arvatavasti liiga lubjane ning põuasevõitu ka. Nii et õige ruttu hingusele tema läks.