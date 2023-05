Hästi hoitud hoius – maksihoius 9% aastas

2021. aastal teenis THLÜ 371 059 eurot kasumit, millega THLÜ oli kõige kasumlikum hoiu-laenuühistu Eestis ja kuna 2021. aasta oli ühistu tegevusaja edukaim, maksis ühistu ühena vähestest hoiu-laenuühistutest Eestis nendele ühistu liikmetele, kes olid hoiustanud oma säästud ühistusse, dividende ühistusse tehtud osamaksetelt. Dividendimääraks kujunes intressiarvestusena üle 12 protsendi, mis oli ühistu liikmetele üsna arvestatav lisatulu.

Eduka ühistu taga on ühistu liikmete usaldus ühistu vastu. Tallinna Hoiu-laenuühistu on oma liikmete säästude investeerimisel väga konservatiivne, kus kõik hoiused on tagatud hüpoteekidega. Tallinna Hoiu-laenuühistu on aastatega kogunud ka reservfondi, mis tagab ühistu liikmete hoiuseid. „Meie liikmed on vanuses alates 35 kuni 70 eluaastani ja ma julgen väita, et tegemist on rahatarkade inimestega, kes ei taha oma säästudega näiteks rahaturgudel riskida, kuid kes ei soovi hoida oma sääste ka jooksvatel pangahoiustel, kus inflatsioon neid sööb,“ rääkis Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse esinaine Annely Ojamets „Hoiustades säästud Tallinna Hoiu-laenuühistu hoiustesse, saab tagada endale püsiva passiivse rahavoo.“

Maksihoius – igakuine lisasissetulek

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele nelja investeerimistoodet: Kogumishoius, Tähtajaline hoius, Hoius24 ja Maksihoius, mis on suurepärased võimalused oma säästude pikaajaliseks kasumlikuks investeerimiseks ning lisasissetuleku teenimiseks.

Kuni 13.06.2023 kestva kevadkampaania lõpuni on võimalik investeerida oma säästud Maksihoiuses 9 protsendilise intressimääraga aastas. Hoiuse miinimumsumma on 2000 eurot ja hoiuseperiood on 5 aastat. Hoiuse intressimaksed toimuvad vastavalt enda valikule igakuiselt, kvartaalselt või perioodi lõpus. See annab võimaluse tekitada endale püsiv rahavoog ja kaitsta sääste inflatsiooni eest.