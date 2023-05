Enamasti lõikan kleitidel õlandid ehk patšokid ära. Kui nad on korralikud ja terved, on kombeks need alles hoida. Sel hetkel veel teadmata, miks ja kus neid kasutada saab. Koristustööde käigus tõstsin needki taas karbist välja. Sel korral läks mõte rändama ja tulemuseks ongi pajalapid. Esmalt oli plaan neile ümbrised heegeldada, aga siis mõtlesin, et miks heegeldamisele aega kulutada, kui nagunii on mõnes karbis sobilik kootud ese. Nende hulgast õnnestub kindlasti valida midagi, millega pajalappide uue naksaka väljanägemise saab anda.