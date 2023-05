Uuemate akude pikema kestvuse varjuküljeks on see, et need on märksa tuleohtlikumad. Telefonide ja muude seadmete akud lähevad aina väiksemaks ja võimsamaks – see tähendab, et akude sisse surutakse järjest rohkem energiat. Rikke korral aga vabaneb see järsult ning tekib tulekahju, mida on väga raske kustutada ja millest levivad laiali ülimürgised gaasid.