Pealinna turule on jõudnud kevadine karulauk ... otse Lätist!

Karulaugu kasulikkuse tõttu on see kevadine metsaand rahva seas väga nõutud, seda kutsutakse ka metsikuks küüslauguks. Samas hoiatatakse, et inimesed ei korjaks karulaugu asemel mürgist piibelehte, sest need lehed on päris sarnased. Vahet saab algaja korilane teha nii, et tuleb karulaugulehte pisut muljuda, sest sellega kaasneb alati tugev küüslaugulõhn. Kui küüslaugulõhna ei tunne, siis see pole karulauk ja tasub jätta korjamata.