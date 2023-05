ARVUSTUS | „Tuhkatriinumäng“. See, kes juhib maailma, tuleb meil kõigil ise välja mõelda

Prints (Pääru Oja) usub, Perenaine (Epp Eespäev) teab tõde. Samas jääb üles kahtlus, et tema juhtida on vaid üks paljudest Tuhkatriinude vabrikutest maailmas.

Etenduse vaheajal arenes meil lavastajate Karl Laumetsa ja Rene Reinumäe eakaaslasega vestlus, et kui palju tuli vaatajatel lavastuse ja näidendi sõnumit lugeda n-ö ridade vahelt, sõnade tagant. Ja jõudsime selleni, et äkki praegu on ridade vahelt lugemise oskus veel vajalikum kui tollal, mil Paul-Eerik Rummo näidendi kirjutas. Nii mustvalgeks on maailm muutunud. Kas ka kurjemaks?