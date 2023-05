Kartuliteadlane soovitab: kartuli mahapanekuga võiks külmade ilmade tõttu veidi oodata

Millal on tänavu väikeaiapidajal kõige sobivam aeg tavakartulit maha panna? Maaelu Teadmuskeskuse (METK) teadur, tuntud kartuliteadlane ja sordiaretaja Terje Tähtjärv selgitas tänavust seisu järgmiselt: „Praegune kevad on olnud muutlik. Päikest on kokkuvõttes vähem olnud, eelmine nädal oli erand- soe ja päikesepaisteline. Muld kuivas väga kiiresti, siis tõid äike ja vihm kosutust kõikjale, kuhu teda jagus. Edasine ilmateade väga sooja enam ei luba. Nii et tavakartuli mahapanekuga võiks nüüd ooodata.“