Toidutööstur Ragnar Loova: käibemaksu tõus mõjub ostukorvi hinnale arvatust palju rängemalt

„Riigi kava käibemaksu tõsta lööb kõige valusamalt just hinnatundlikumat toiduostjat ja seda arvatust palju ulatuslikumalt, sest letihindu tabab täiendavalt ka ümardamine,“ kommenteeris Loova. „Kahtlen sügavalt, et poeketid loobuvad senisest hinnastamise ülesehitusest ning võtavad kasutusele näiteks kütuse n-ö postihinna loogika, kus kuvatakse võimalikult täpne letihind koguni kolme komakohaga. See tähendab, et just odavamate tootegruppide tegelik hind kujuneb käibemaksu tõusu ja täiendava ümardamise tõttu hirmutavaks ning tarbijat ootab märkimisväärne hinnašokk.“