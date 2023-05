Torino legendaarsest jäätisekohvikust Pepino on alguse saanud traditsioon süüa jäätist tänaval jalutades.

Piemonte toidutraditsioonides on tunda Vahemere hõngu ning stiilses kohvikuelus Prantsuse mõju. Peale selle on Piemonte regiooni pealinn Torino rikka gastronoomilis-kulinaarse traditsiooniga, kust pärinevad mitmed retseptid, mis on sealt läinud üle maailma.