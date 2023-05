Uue koroonatüvega on kaasnenud silmapõletik

„Tundub, et Arcturus, millel on ilus, põhjataeva kõige heledama tähe nimi, on veel võimsam levija kui XBB.1.5 (tuntud ka kui Kraken – toim), mida on Eestiski päris palju näha,“ räägib teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets.