Murelid kasvavad hästi Eestiski: kolm sorti, mis kunagi pettumust ei valmista

Turult võib kuhjade kaupa leida ahvatlevalt magusaid kirsse, mida mureliteks nimetatakse. Kui hakata uurima, kust viljad pärit on, siis üsna suure tõenäosusega Eestis kasvatatud maguskirsse me ei kohta. See aga ei tähenda, et meil neid maitsvaid luuvilju oleks kuidagi keeruline või võimatu kasvatada.