Koomik Andreas Melts: eestlane arvab, et peab kuulama traagilisi uudiseid, kuni neist sõltuvusse satub

Just sedamoodi tutvustab ennast Andreas Melts (25), kelle huumorivideod levivad sotsiaalmeedias kulutulena.

„Kõik tunnevad end minus natuke ära ja see ongi mu trump,“ ütleb Andreas. Ning möönab, et ka tema välimus – ontlik seitel, siledad palged – meenutab nohikut. Ja sedasi mõjub ta kui naabripoiss, turvaliselt ja mõnusalt. „Olengi ehtne nohkar!“ kinnitab Andreas.

Kui tema laulutekste kuulata, hakkab kõrva, et need on teravad ja täpsed – nagu nuga Jaapani koka käes, kes asub kerakala valmistama.