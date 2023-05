Puuvillane kevadseelik

Igal kevadel kordub see, et toas olles tundub, nagu päike oleks kõik soojaks kütnud, kuid tegelikult on veel üpris jahe ja ilm on muutlikum kui naisterahva meel. Sel juhul on abi soojapoolsest seelikust, ja selleks, et talv tagasi ei tuleks, on see tehtud pisut lühem.