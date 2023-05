Hooaeg sai läbi. Elagu ETV „Laulu- ja tantsumängud“!

Tunnistagem ausalt: koorilaulu ja rahvatantsukollektiivide tegevuse kajastamine on paras piin, kui tegu pole just ülemaaliste pidustuste finaalide ülekannetega, mis loovad end ise. Aga tavaline koorilaulu- ja tantsusaade sisaldab ju natuke laulujuppe ja tantsutükke, natuke ajalugu ja natuke tõdemust, et „oh, on raske küll, kuid suure peo nimel teeme ära“.