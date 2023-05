Rootsi-Mihkli kirik kogub abi Ukrainas Gammalsvenskby kooli taastamiseks

Hiiurootslaste asutatud külas elas enne sõda 1500 elanikku. Praeguseks on sinna jäänud 300–400 inimest. Sealse kogukonnaga sidet hoidev Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku vaimulik Patrik Göransson teab aga rääkida, et viimasel ajal on inimesed hakanud naasma. „Nende elu on ju seal,“ sõnab ta.