Pihlakodu- kaasaegne hooldekodu väärika/väärikaks vanaduspõlve veetmiseks

Pihlakodu hooldekodude suurim eesmärk on täna tagada, et keegi ei tunneks end seal üksikuna, sõnaõiguseta või tähelepanuta jäetuna. Loodame, et varsti ei peeta hooldekodu paratamatuseks vaid tehakse selles osas teadlik otsus. Oleme lähtunud oma personali koolitades, et kõigil meie elanikel peab olema võimalust kaasa rääkida, valikuid teha ja arvamust avaldada. Kui teenuse rahuldavat kvaliteeti peetakse hooldeasutuste puhul elementaarseks, siis rahulolu hooldekodu ja hooldusteenusega kujuneb selle põhjal, kui palju eakad saavad igapäevaelust lisaväärtust, rääkida ja olla ära kuulatud.

Teadlik, läbipaistev ja väärtuspõhine suhtluse juhtimine hooldekodu ja eaka ning tema lähedaste vahel aitab kujundada nii konkreetse hooldekodu kui ka laiemas plaanis terve sektori mainet. Endiselt pole meil veel hooldekodudes piisavalt tasemel väljaõppega personali, mistõttu kannatab ka see lisaväärtuste loomine. Lähiaastate plaan on täiendada ridu oma ala spetsialistidega, kes aitaksid pühendada Pihlakodu elanikele veelgi enam aega.

Viie aasta jooksul on Pihlakodu kett jõudsalt kasvanud ning Tallinnas ja selle lähiümbruses on avatud kolm uut maja- Viimsi, Tabasalu ja Nõmme. Selle eesmärgi saavutamiseks ja eakate erivajadustele kohandatud kaasaegsete sihtotstarbeliste majade ehitamiseks kaasati 2019.aastal lisarahastust investeerimisfondi BaltCap näol. Täna on Pihlakodudes voodikohti ligi 600 inimesele. Ja laual tulevikuplaanid oma tegevuse laiendamiseks Lõuna-Eestisse.

Tapa Pihlakodu- Linnaserva roheluses asuv Tapa Pihlakodu (endise nimega Viru Haigla) tegutseb pika ajaloolise taustaga endises Tapa Haigla ruumides.

Värskelt osaliselt renoveeritud eakate kodu on Pihlakodudest suurima lisateenuste valikuga, pakkudes sajale hoolealusele üldhooldusteenust ja professionaalset ööpäevaringset õendusabi. Samas hoonetekompleksis on kaasaegne tervisekeskus ja meditsiiniline personal, mis toetab hoolealuste heaolu.