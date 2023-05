Kuressaares haigestutakse massiliselt kõhulahtisusse. Kiirabi juhataja: hoiduge kraanivee tarbimisest

„Täna hommikul saatsin 21 nime Terviseametile, kelle puhul oli teada, et nad on kiirabis käinud või siis on neil meiega kontakt olnud. Vahepeal on neid veel oluliselt juurde tulnud, enam isegi ei kirjuta üles,“ ütles Laidna. Tema sõnutsi on praeguseks mõjutatud vähemalt kolmekohaline arv inimesi.

Täpsema info saamiseni võiks hoiduda kraanivee tarbimisest. Või vähemalt keetke see läbi. Kuressaare EMO juht Mihkel Laidna

Hetkeseisuga ei ole veel teada, mis massilist haigestumist põhjustab. Kuressaare EMOs on kõigilt sinna sattunutelt võetud viiruse proove. „Noro-, adeno-, roto-, enteroviirused on kõik negatiivsed,“ rääkis Laidna. Selgust loodetakse saada ööpäeva jooksul.

Kuigi kahtlustatakse seost veevärgiga, siis Laidna sõnul selle eest vastutajad ei oska ka pakkuda, kuidas vee kaudu midagi inimesteni levida võib.

„Täpsema info saamiseni võiks hoiduda kraanivee tarbimisest. Või vähemalt keetke see läbi,“ soovitab ta.

Veevärgiga oli probleem

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik märkis, et vald on kiirabist massilise kõhuhaiguse leviku kohta info kätte saanud ja tegeleb põhjuse otsimisega. „Alates eilselt on märgatavalt rohkem pöördutud EMOsse seoses kõhulahtisuse ja muude kõhuhädadega. Põhjust me praegu öelda ei oska,“ ütles Lepik.

Ta lisas, et neljapäeval oli linnas ulatuslik veekatkestus, kus suur trass lõhkes ja veevärk jooksis tühjaks, mistõttu tuli see uuesti täita. „Me ei tea, kas need on omavahel seotud, füüsikaliselt ei tohiks olla, rääkisid eksperdid. Aga homme hommikul saame võtta veest proovid ja loodetavasti asja selgemaks,“ sõnas abivallavanem.