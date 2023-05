Idealistlik eradetektiiv peab korra majja lööma

Et leib lauale saaks

Chandler suutis krimikirjanduse kergitada ilukirjanduse määratluse alla, tuua roimaromaanidesse kõrgkultuuri – tema loodud eradetektiiv Philip Marlowe tsiteerib peast Shakespeare’i luuleridu ja „Fausti“ – ning muuta kuritööd realistliku maailma osaks, sest need ei toimu kõrgaadlike mõisates, vaid linnatänavail ja urgastes.

Võib ju olla kummaline, et kõrgelt haritud autor väljendas end krimikirjanduse kaudu, ent Chandler ise nii ei arvanud. Ta seadis oma loomingu Ernest Hemingway, Theodore Dreiseri, Ring Lardneri, Carl Sandburgi ja Sherwood Andersoni teostega võrdväärsele tasemele.

„Pole olemas halba kirjandust, on ainult halvad kirjanikud,“ kuulutas Chandler.

Et leib lauale saada, hakkas Chandler kirjutama ajakirjadesse lühikrimkasid. Esimese romaanini „Sügav uni“ jõudis ta alles 51-aastaselt. Sellega oli uks (krimi)kirjandusajalukku lahti löödud.

Ilmselgelt oli just Chandleri loodud detektiiv Philip Marlowe see, kes maailma muutis ja kellel põhinevad kõik hilisemad arhetüüpsed eradetektiivid.

Isegi eelmisel aastal suurepärase debüüdi teinud Eesti kirjaniku Gert Kiileri kõigi kaanonite ja reeglite järgi perfektse ameerikaliku kõva käe (hardboiled) stiilis krimka „Eranuhke ei armasta keegi“ peategelases Paul Johansonis on vähemalt 50% Marlowed.

„Minu jaoks peitub Marlowes Ameerika vaim,“ selgitas Chandler. „Temas on teravat realismi, rahvalikkust, vaimukust, sentimentaalsust, kohalikku slängi ja ootamatult palju tundlikkust.“

Tema lood on ühtaegu dekoratiivsed, satiirilised ja iroonilised ning täis surma ja jõhkrust.

Marlowe on raamatus enda kohta öelnud: „Olen romantiline hing, kuuldes öösel kedagi karjuvat, lähen vaatama, mis lahti, kuigi see ei too mulle midagi sisse.“