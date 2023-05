Eduard Rüga autoportree. Monotüüpia on tehtud 1950 aastal. Pildi allkirjaks on kunstnik kirjutanud: „Poliitiline põgenik nr. 76920, ehk autoportree”.

See on suur ime, kui palju eriilmelisi ja põnevaid kunstnikke on tulnud Tartu kõrgemast kunstikoolist Pallas.