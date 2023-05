Ekspert: piimaga on täielik katastroof, inimesed lihtsalt ei joo enam seda. Varsti makstakse hingehinda

Põhja-Euroopa suurima joogipiima tootja Arla hinnangul iga kuuga joogipiima läbimüük üha väheneb, piimamahtude langusele aitab kaasa ka inflatsiooniga kaasnenud hinnatõus. Samas taimsete piimaasendajate tarbimine on kasvutrendis.

„Joogipiimaga on täielik katastroof, sest me ei joo enam nii palju piima,“ rõhutas Lafougere foorumil. Tuues üheks põhjuseks, et varem müüs Euroopa Liit väga palju joogipiima ka Hiinasse, nüüd ostab Hiina rohkem juustu ja ka euroliidus tarbitakse üha enam juustu ja vähem joogipiima.