„Lõpetaksin kohe aiapidamise, kui sellise eluka leiaksin!“ Võrulane avastas peenrast haruldase kahjuri

„Kartsin videot üles panna, et inimesed hakkavad halvustama, aga tegelikult tahtsin teada, kes ta on. Üllatus oli suur, et negatiivseid kommentaare polegi,“ rääkis Maalehele Malle Võrust (nimi muudetud), kes postitas sotsiaalmeediasse video ootamatult suurest labidataoliste esijalgadega putukast.