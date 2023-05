Ekspert: Kuressaares tuleb ilmselt paar nädalat vett keeta, vanni minna ei soovita

Kuressaare elanikud hakkasid eelmisel nädalal kaebama kõhuvalu ja oksehäda. Kahtlustati, et asi on joogivees. Teisipäeval kinnitati nakkushaiguste laborist, et kurjamiks on bakter nimega Escherichia coli ehk soolekepike. Ka kordusproovid näitasid joogivee saastumist.