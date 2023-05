„Kõhe mõelda, et elasime sisuliselt pommihunniku otsas!“ Elumaja kõrval asus hiiglaslik lõhkekehade ladu

„Me oleme seal pommiaukudes kolanud küll. Ei tulnud selle pealegi, et seal veel lõhkemata pomme leidub ega kartnud midagi. Nüüd on küll kõhe mõelda, et elasime sisuliselt pommihunniku otsas,“ kohkus pommilaost 200 meetri kaugusele jääva maja perenaine, kui kaitseväelased selgitama läksid, miks on majatagune metsatukk ühtäkki sõdureid ja kaevamistehnikat täis.