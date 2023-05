Ettearvamatu Venemaa võib põhjustada viljaturul kaose

Väga suur muutuja turgudel on ikkagi Venemaa nisutoodang ja eksport, sealjuures ka poliitiline manipulatsioon. 2022. aastal koristas Venemaa rekordilise saagi, mis osaliselt jääb uuele saagile ette. 2023. aasta prognoos on praegu samuti hea, mistõttu Venemaa saaks eksportida 2023/2024 hooajal praktiliselt samas koguses nisu nagu möödunud hooajal (2023/2024 hooaja esialgne ekspordi prognoos 40–44 miljonit tonni). See on aga Euroopa põllumehele oluline, sest Venemaa suur eksport tähendab, et ka uue saagi hooajal peab Euroopa nisu hind konkureerima Venemaa nisu hinnaga, sest importivad riigid nagu Egiptus, Saudi Araabia, Alžeeria jt on samad.