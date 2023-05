TASUB TEADA | Mis on vermikompost ja kas see võiks ka mahesaadused mühinal kasvama panna?

Teadlased teevad usinalt tööd, leidmaks tõhusaid viljelusvõtteid, et mahetootjast farmer suudaks põllukultuuride saagikuse kergitada tavapõllundusega tegeleva kolleegi omaga samale tasemele. Seni on tavapäraste mineraalväetiste kasutamisest loobunud põllumajandustootjad maadelnud justkui paratamatu tõsiasjaga, et kemikaalivaba taimekasvatuse toodangu omahind tuleb kallim, saagid aga jäävad tihtilugu oluliselt väiksemaks kui intensiivses põllumajanduses.