Tagasihoidlik kaunitar hispaania ebahüatsint

Hispaania ebahüatsint alustab õitsemist siis, kui teised hüatsindid on juba lõpetanud.

Hispaania ebahüatsint on sibultaim, mis looduslikult kasvab Lõuna-Hispaanias, Portugalis ja Põhja-Aafrikas. Hispaania ebahüatsint (Hyacinthoides hispanica, syn. Scilla campanulata, Scilla hispanica jt) on tuntud ka kui kellukaõieline silla või kiviktaimla hüatsint. Pole ka imestada – taime kaunid, umbes 2 cm õied on tõesti kellukakujulised ning eemalt meenutavad nad nii sillasid kui hüatsinte.