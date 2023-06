Maaomanik saab nüüdsest kasutada kalkulaatorit, mis arvutab põllu- või metsamaa ajakohase väärtuse

Oma põllu- või metsamaa väärtusest just vajalikul hetkel õige ülevaate saamine on üsna keeruline ülesanne, mistõttu on ikka kuulda juhtumitest, kus oma kinnistu või raieõiguse müüjad satuvad maade ülesostjate lõksu ning neile makstakse ebaõiglast hinda.