Korterelamu renoveerimine: parem üks kord ja korralikult. Millised remonttööd on vajalikud?

Eestis on kortermajades kokku umbes 31 miljonit ruutmeetrit elupinda ja sellest 22,9 miljonit ruutmeetrit on majades, mis ehitatud eelmisel millenniumil. Need on aga majad, kus ei ole korralikku soojustust ja ventilatsiooni ning just seetõttu on hoonete renoveerimine hädavajalik. Suurem osa alates 1960. aastatest ehitatud elamutest on küll betoonist ja tugevad, kuid osaliselt on konstruktsioonid siiski ajale jalgu jäänud ja võivad olla isegi ohtlikud. Suurem probleem on siiski see, et toonased elamud on ehitatud loomuliku ventilatsiooniga ja soojustuseta, mis märkimisväärselt mõjutab sisekliimat ning ka küttekulusid.