RETSEPTID | Kõik naati sööma! Nii tuleb tervis ja toitki mekib paremini

100 g naadilehti sisaldab keskmiselt 100 mg vitamiini C, mida peetaksegi mõistlikuks päevanormiks, lisaks on neis vitamiini A ning mineraalaineist rauda, magneesiumi ja kaltsiumi. Peale selle sisaldab naat rohkesti karotenoide, mida on 100 grammis sama palju kui 100 grammis porgandis.