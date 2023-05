Reet Linna: hommikul teen 6000 sammu ja kui julgen, siis võtan külma duši ka otsa!

„Kõik see hoiab mind aktiivsena. Liikumisel olen küll juba ettevaatlik, olen ühte meniskit vigastanud ja jalad pole mul enam väga tugevad. Sellest on kohutavalt kahju, muidu meeldis mulle mäesuusatamine, aga seda enam naljalt ei lähe tegema,“ nentis ta.

„Kõige suurem mure on see, et inimesed ei saa kodust välja, vahel juba aastaid. Samuti on probleemiks uste lävepakud, kui ratastool või rulaator takerdub sinna taha,“ rääkisid Sander Jõesaar ja Jürgen Köök Teresast.

Teresa pakub selleks puhuks mitmeid lahendusi: eramajja tooltõstukit, kortermajja platvormtõstukit jms. Esimese puhul tuleb istuda tooli, mis aitab inimese ülakorrusele või alla, teisel puhul saab tõstuki peale sõita ratastooliga, mis transpordib inimese siis üles ja on justkui lifti alternatiiv. Kergematel juhtudel on abi ka lävepaku künnistest, mis muudavad kodus ringi liikumise turvalisemaks.

Kuigi näiteks platvormtõstuki maksumus algab 7000 eurost, mis on päris soolane hind, tehakse meeste sõnul valdav osa paigaldusi juba ka kohaliku omavalitsuse abiga. Inimesed on nimelt suutnud sotsiaaltöötajale ära põhjendada, et nad on omaenda kodu vangid ning siis on aidatud säärane summa leida, et anda liikumisraskusega inimestele võimalus jälle välja pääs