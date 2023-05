Sa pole kusagil kaitstud! Puuk varitseb sind kasvõi Kadrioru pargis

„Me kõik teame, et metsades on puugid. Aga vähe inimesi mõtleb sellele ohule, kui nad lähevad parki või terviserajale,“ räägib TAI nakkushaiguste uuringute osakonna teadur Maria Vikentjeva. „See pole justkui päris mets ja ma olen kaitstud. Aga see pole nii, puuke on igal pool. Lähed näiteks korraks rajalt kõrvale, lased kedagi mööda – see on juba ohukoht!“