Jan Teevet: sorry, kui teatripilet maksab 45 eurot, siis uks ei ole mitte lihtsalt kinni, vaid sel on riiv ka ees

Jan Teevet, mis on Utoopia saatkonna, selle kõnelemise ruumi mõte?

Oleme Oliver Issakuga märganud, et inimesed astuvad siia sisse, lähevad ära ja tulevad järgmisel päeval tagasi. Just see on ruumi loomise mõte. Me võiks need uksed ju kinni panna, oleks vaiksem, poleks müra, oluliselt lihtsam oleks keskenduda kõneleja jutule. Aga see tähendaks, et paneme uksed kinni juhusliku mööduja ees.