NAERIS | Parem õige hõige kui vale valem!

Sakala kirjutas 18. juunil 1929: „Sellest on tagasi juba hulk aega, kui lehtedes juttu tehti sellest suurest müürilogust, mis ilustas maakirikuesist kümmekond aastat. Viimaks ometi jõudis Viljandi linnavalitsus nii kaugele, et suutis koristada vanad magasiaida müürid. See polnud just kerge töö, müürid olid tugevad ja ainult püssirohi ja dünamiit suutsid nad maha murda.

Kui pauk käis ja müürid vajusid uppi, siis üheskoos sellega tõusis taeva poole ka see putka, mis senini ilmarahva pilkude eest seisis müüri taga peidus ‒ maakiriku peldik. Selle õhkulendamise tagajärjed on nüüd aga osutunud suuremaks, kui arvata võis. Nimelt võib terve meie linna kõrgem personal tolle putka pärast kinni minna, sest on tõstetud süüdistus kirikunõukogu poolt Viljandi linnapea August Maramaa ning linnanõunike Rudolf Schmidti, Peeter Rängeli ja Frits Roosmani vastu, et need on omavoliliselt õhku lasknud maakoguduse peldiku.