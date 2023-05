ARVUSTUS | Kui oleks minu teha, ma näitaksin seda lavastust kohe me vabariigi valitsusele ja riigikogule!

Seekordset lavastust iseloomustab plahvatusohtlik ehk hiiliv intensiivsus. Mu jaoks on see kõige raskem näitlejameisterlikkuse vorm. Olla näitlejana laetud, mitte plahvatada ja hoida publikut kogu aeg ses ootuses, et nüüd see avaldub skaalal sosinad ja karjed.