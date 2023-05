EKSPERIMENT | Keskkonnateadlikul inimesel on Eestis parem uusi riideid mitte osta

Kogu maailma kiutoodangust on üle 60% naftapõhised materjalid, nagu näiteks polüester, elastaan ja akrüül. Nende puhul on suur probleem mikroplast, mida „naftatekstiilid“ nii pesemisel kui ka kandmisel keskkonda eraldavad. Lina ja vill on toodetud energiasäästlikumalt kui sünteetilised materjalid, ei vaja kasvatamiseks kemikaale ja on vastupidavad. Puuvillaga pole asi aga sugugi sama lihtne.