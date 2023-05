Suurpered: me pole toetustest elavad asotsiaalid! Mõni on hakanud oma lasterikkust häbenema

Marise pere Saaremaal on üks neist 129 Eesti perest, kus kasvab vähemalt seitse last. Tema seitsmest lapsest vanim on 18, noorim aastane. Selle aasta alguses kehtima hakanud perehüvitiste seadus tõstis nende pere toetuse umbes 1000 eurolt ligi 1500 eurole. Ta nendib, et muidugi on see tuntav, kui riik sellest nüüd paarsada eurot taas maha tõmbab.