Konkurentsiamet veel otsustab: Rakvere lihatööstuses pole siiani toimunud omanike vahetust

Kuna HKScan Estonia AS tütarettevõte AS Rakvere Farmid on ka Eesti suurim seakasvataja, kasvatades oma farmides üle 40% Eesti nuumisgadest, puudutab omanikevahetus ka seakasvatusssektorit. Baltikumi suurim seafarm Ekseko asub Viljandimaal ja Rakvere lihatööstuses valmivad parimad lihatooted kodumaisest sealihast. Nii pälvis sel kevadel Rakvere Ürt&Grill rabarberi-mündi vardaliha Eesti parima toiduaine tiitli 2023.