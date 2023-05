RETSEPTID | Eine murul: kolm pirukat, mida mõnusale piknikule kaasa võtta

Piknikule on hea kaasa võtta toite, mis on kodus valmis tehtud ega vaja soojendamist.

Vabas õhus söömingu võib korraldada nii hommikul, lõunal kui ka õhtul, peaasi et leiaksite einestamiseks ilusa paiga, kus piknikutekk maha laotada ja veidi aega olemist nautida. Eriti mugav on nõusid ja toite piknikukohta transportida erilise korvi või kohvriga, kus kõik toidunõud ja söögid-joogid on oma kindlates kohtades, nii et piknikulaua katmine käib kiirelt ja mugavalt.