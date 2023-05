Kartuliteadlane: veel jõuad! Kui praegu õiget sorti kartuli maha paned, saad juba juulis saaki

„Väga varajaste ja varajaste sortide kasvatamisega saavad meie väiketootjad ja aiapidajad suurepäraselt hakkama,“ rääkis Luule Tartlan Maalehele. Lisades, et juba aastaid on võetud kasutusele seemnekartuli eelidandamine ja samuti on oskusteave öökülmade tõrjeks olemas.