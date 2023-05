Tähelepanuväärne on see, et näitus toimub 1940. aastal valminud Rakvere Pauluse kirikus, millest saab peagi ümberehituse käigus Arvo Pärdi nimeline muusikamaja. Sümbolite arhitekt Alar Kotli projekteeris kiriku 1935. aastal Pauluse kogudusele Eesti vabaduse kirikuna.