VIDEO | Nunnumeeter põhjas! Kolm väikest karupoega hullavad mõnuga oja ääres

Rajakaamera paigaldanud Sergei Listovi sõnul nägi ta nädal enne karuperekonna välja ilmumist sealsamas veel üht karupoega, kes teda nähes ehmus ja jooksu pistis. See mõmm oli aga hoopis suurem ja ilmselt ei kuulunud samasse pesakonda.

Kaamera alustas oma tööd teisipäeva õhtul ja karud õnnestus pilti püüda juba kolmapäeva hommikul, seega on tegu õnnestunud asukohavalikuga. Nimetatud oja juurde paigaldas Listov kaamera kolmel põhjusel:

Alutaguse metsades elab mesikäppasid palju, selle veekogu ääres hakkas viimasel ajal järjest enam silma karu hunnikuid (suuruse järgi võis oletada ka poegade olemasolu) ja koht ise on lihtsalt väga ilus.

Päev enne kaamera ülesseadmist silmas hobifotograaf oja ääres joovat põtra. See andis samuti alust loota, et koht on loomade elu jälgimiseks sobiv.