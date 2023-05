Eestimaised maasikad jõudsid Balti jaama turule: „See on parim maasikas, mida olen sel kevadel söönud!“

Maaleht jõudis müügipunkti napilt tund aega peale avamist ja huvilised olid juba platsis. Suur maasikasõber Madis ei kohkunud kodumaise maasika hinna peale kuidagi ja lasi igast sordist vähemalt kilo marju sisse pakkida. „Olin hiljuti Prantsusmaal, seal maksis kohalik maasikas 15 eurot kilo, ostsin ja sõin neid sealgi - eks nad olid väheke suvisema maitsega. Eestis olen ostnud senini Kreeka maasikaid ja võib öelda küll, et see mari, mis ma siin letis just suhu panin, on parim, mis ma kodumaal sel aastal söönud olen! Pange kohe ämbritäis!“ oli ostja entusiastlik.