Tõnu Runnel: sellisel päeval tuleb... Ukrainale annetada. Mina andsin raha neile viiele ukrainlaste aitajale

Runnel kutsub sotsiaalmeedias üles ka teisi annetamisest mitte loobuma ja skandaali vastukaaluks tegema seda juba täna. „Ukraina on endiselt räige rünnaku all. Ära palju saada — see on maraton ja varsti vaja järgmised väiksed annetused teha“.

„Sellist mõtet, et nüüd enam ei anneta, pole tekkinud ega tekigi. Rindemeedik Erko Laidinen ütles hiljuti intervjuus, et annetused on nende skandaalide taustal vähenenud — Slava Ukraini kõrval mõjutas ilmselt ka UkraineAidOps lugu. Minu mõte on algusest peale olnud toetada neid, keda tean ja tunnen — mitte seetõttu, et teised on halvad, vaid seetõttu, et ma lihtsalt paratamatult... teisi ei tea,“ arutleb ta.