FOTOD | Madis Kallas ulatas mulkidele kahvli: Mulgimaast sai aasta toidupiirkond

„Mulgimaa eristub oma tugevate traditsioonide ja omanimeliste toitude poolest – kes meist ei teaks mulgiputru või ei oleks vähemalt korra elus söönud mulgikapsaid,“ rääkis toidupiirkonna hindamiskomisjoni esimees, Maaeluministeeriumi asekantsler Madis Pärtel, lisades, et toidupiirkonnana on nüüd võimalik oma tugevusi näidata veelgi suurematele rahvahulkadele.

Eesti toidupiirkonna tiitel on hea järg Mulgi pudru UNESCOsse pürgimisele ning toob mulgi toidu veel rohkem esile.

„Toit on läbi ajaloo olnud inimeste jaoks oluline ja tähtis on pärimustoitude väärtustamise õpetamine pealekasvavatele põlvedele ning toidupiirkonna tiitel muu hulgas just seda teha aitabki.“

2022. aastal kandis toidupiirkonna tiitlit Järvamaa. Projektijuht Kristina Gudinase sõnul andis Järvamaa maitsete aasta neile hea võimaluse tunda ennast erilisena. „Tihedast koostööst ja uutest kontaktidest sirgusid omanäolised tooted ja sündmused, mis arenevad omasoodu ikka edasi, sest toidupiirkonna tiitli üleviimine teise maakonda ei muuda siinset vähem oluliseks.“



Järvamaa maitsete aasta lõpuks oleme rikkamad ka ühe uudissõna võrra – sõna „pokteil“ on nüüdseks registreeritud kaubamärgina. „Maakeeli öeldes on tegemist kokteiliga, mille üks komponente peab olema piimatoode – näiteks piim, keefir või jäätis,“ selgitas Gudinas. „Loodame, et pokteilist saab ühel hetkel selline toode, mida on võimalik poest osta ning mida tarbijad hea meelega oma ostunimekirja lisavad.“



Mulgimaal on aasta jooksul plaanis palju üritusi, et jagada piirkonnale iseloomuliku toidu eripära nii kohalike elanike kui ka külastajatega.



Aasta toidupiirkonna tiitlit on varem kandnud ja oma kandi maitseid külastajatega jaganud Hiiumaa, Peipsimaa, Pärnumaa, Vana-Võromaa, Haapsalu ja Läänemaa, Põhja-Eesti ja Järvamaa. Juba aprilli lõpus saab aga Järvamaa maitsete aasta läbi ning 1,5 meetri pikkune ürituse sümboliks olev kahvel liigub juba mais edasi Mulgimaale.



2023. aasta toidupiirkonna projekti viib ellu MTÜ Mulgimaa Arenduskoda koostöös MTÜ-ga Mulgi Kultuuri Instituut.

2023. aasta toidupiirkonna tiitli saanud Mulgimaa on tunnustuse üle õnnelik ning tulevasteks väljakutseteks valmis. „Mulgimaa toidulaual on palju põnevat, hoitakse au sees vanu traditsioonilisi toite ning põimitakse sisse uusi ja põnevaid maitseid. Eesti toidupiirkonna tiitel on hea järg Mulgi pudru UNESCOsse pürgimisele ning toob mulgi toidu veel rohkem esile.“