FOTOD | Riigimetsa istutatakse üle 22 miljoni puu, eramets palju alla ei jää

„Istutamine on füüsiliselt raske, aga pärast seda tegelik töö alles algab. Järgmised 15 aastat on kõige tähtsam etapp, et mets saaks kvaliteetne. Käime noorte puude kasvutingimusi pidevalt kontrollimas ja aitame neid parandada,“ selgitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät, et riigimetsa kujundades on vaade sada aastat ette.