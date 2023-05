Intensiivse puupõllunduse ja loodusmetsa vahel on metsamajandajale mitu valikuvarianti. Uuringud näitavad, et puidutootmiseks ja süsinikusidumiseks annab parima tulemuse metsade majandamine.

Inimese poolt metsade kultiveerimine on nii meil kui ka Põhjamaades laialt levinud. On üldiselt teada, et raiesmikele istutatud noorte puude kasvu võivad takistada paljud tegurid, näiteks vohav muu taimestik, põud, külmakahjustused ja männikärsakas.